Le désert du Qatar, nouveau terrain de jeu des expatriés et des plus fortunés

On connaît les imposants gratte-ciel de Doha, mais on connaît moins l'autre facette du Qatar, son désert et ses dunes à perte de vue. À bord d'un 4x4, nous découvrons des paysages de rêve. Un désert pas complètement vide. Propice à toutes sortes d'activités. Des voiles qui surfent sur les vagues de sable. Le parapente, c'est la distraction favorite des expatriés. Le Dune Bashing est l'une des sensations fortes du désert. Monter et descendre les dunes à toute vitesse. Le week-end, le désert est devenu un terrain de jeu pour les Qataris fortunés. Nous avons pu bénéficier aussi d'une démonstration en buggy survitaminée. Nous poursuivons vers l'extrême sud pour découvrir un joyau caché. Aux confins de l'Arabie Saoudite, se trouve la spectaculaire Khor Al Adaid, une mer intérieure, au beau milieu des dunes. Elle est classée au patrimoine mondiale de l'Unesco. De cette terre aride, les Bédouins ont disparu, mais pas les dromadaires. Ils sont choyés, préparés comme des athlètes pour les courses, très populaires au Qatar. Et le prix de ces animaux atteint des sommes astronomiques, jusqu'à un million d'euros. Nous avons rencontré également un dresseur de faucon, Au Qatar, la fauconnerie est une tradition millénaire au Qatar. Les rapaces sont élevés pour chasser dans le désert. Son regard perçant fait de lui le roi du désert de ce riche émirat.