Le difficile retour à la normale de L'Haÿ-les-Roses

Deux mois après les faits, il est difficile pour VIncent Jeanbrun, de reprendre une vie normale. Dans la nuit du 1er au 2 juillet, plusieurs personnes attaquent son domicile, à la voiture bélier et tentent d'y mettre le feu. Il est encore dans sa mairie. À l'intérieur de la maison, sa femme et ses deux enfants de quatre et sept ans, fuient sous les tirs de mortiers. Dans sa course, son épouse se fracture le tibia. Les auteurs n'ont toujours pas été identifiés. L'enquête est toujours en cours. En juillet, douze personnes avaient été interpellées avant d'être relâchées. Désormais, pas un déplacement sans protection policière et quelques mots de soutien des habitants, pour le maire de la ville. Le calme est revenu, mais les traces des émeutes sont toujours là. Dans la Cité des Pervenches, des jeunes attendent toujours une réponse de la ville pour apaiser la colère. Pour l'opposition municipale, le maire aurait dû réagir dès cet été 2023. Ce dernier assure pourtant investir dans les quartiers populaires. Depuis 2014, la ville a déboursé plusieurs dizaines de millions d'euros, pour reconstruire entièrement certains immeubles de l'Haÿ-les-Roses. TF1 | Reportage V. David, C. Chevreton, L. Gorgibus