Le document : le Liban au bord de la faillite

Les prix des biens de première nécessité sont devenus incontrôlables. C'est le cas des pâtes. Certaines qui se vendaient entre un et deux euros, coûtent entre cinq et neuf euros actuellement. Autre exemple, l'huile de cuisson dépasse désormais les trente euros. C'est la monnaie libanaise qui est en cause. Elle s'est effondrée. Il faudrait des centaines de milliers de livres pour faire ses courses. Du coup, beaucoup de clients commandent le strict minimum. Selon Fayad Wadji, épicier libanais, même les riches se mettent à demander le prix des produits. Des clients fortunés renvoient des livraisons qu'ils estiment être trop chères. Le Liban a été longtemps comparé à la Suisse en raison de sa puissance financière. Aujourd'hui, c'est un pays en faillite. Dans les quartiers populaires, la crise touche tous les habitants. Les ONG sont appelées au secours et elles sont débordées. Elles accompagnent des milliers de familles qui n'arrivent plus à subvenir à leurs besoins. Selon Roy Koberci, humanitaire travaillant pour l'ONG Care, "la classe moyenne n'existe plus au Liban. Même pendant la guerre civile la situation était meilleure".