Le document : les mustangs sauvages sont-ils trop envahissants aux Etats-Unis ?

Ils sont l'emblème de l'Ouest américain, des grands espaces et de la liberté. Mais les chevaux sauvages sont devenus trop nombreux sur les terres publiques des États-Unis. Plusieurs fois par an, l'office des terres américains en capture plusieurs centaines d'un coup. Pour ce faire, un hélicoptère les prend en chasse et les canalise vers un enclos. Polémique aux États-Unis, ces prélèvements sont soutenus par de puissants syndicats d'éleveurs de bovins. Les éleveurs bovins se plaignent de la présence des chevaux sur les grandes plaines publiques ou pâturent également leurs vaches. Ils militent pour que l'Etat capture encore plus de chevaux. Les 51 000 mustangs arrachés à leur terres sauvages atterrissent dans des enclos. Il est interdit de les tuer pour la viande. Leur espèce est protégée par une loi depuis 50 ans. Alors, les dresseurs essaient de les domestiquer. Mais ce n'est pas toujours une mince affaire. L'objectif est de les rendre suffisamment dociles pour les faire adopter. L’État vend les chevaux sauvages aux enchères pour diminuer le coût de leur gestion de 60 millions de dollars par an. Les ventes aux enchères attirent de plus en plus de monde, mais la difficulté est de différencier les personnes qui veulent prendre soin des chevaux et celles qui vont en profiter. Certains les revendent à des bouchers, ce qui est interdit aux États-Unis, mais autorisé au Canada et au Mexique. Ainsi, le système supposé protéger les chevaux concourait à les envoyer à l'abattoir. T F1 | Reportage J. Devambez, H. Ecarnot.