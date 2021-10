Le document : l'inquiétante remontée de l'épidémie en Floride

À Tampa, nous avons cherché des habitants masqués, mais sans succès. Dans les endroits clos ou à la caisse des supermarchés, ils ne portent pas de masques et la plupart des gens sont fiers d'incarner cette exception. Et pour cause, Ron DeSantis, le gouverneur de la Floride, est en guerre contre ceux qui réclament plus de restrictions sanitaires. Comme Donald Trump, à l'époque de sa présidence, il refuse d'appliquer les recommandations sanitaires dans son État. Une stratégie payante jusqu'à présent. L'économie de la Floride s'était redressée et le taux de mortalité n'était pas plus élevé qu'ailleurs aux États-Unis. Mais depuis la fin de l'été, la situation est en train de changer. Par exemple, à Tampa, l'hôpital est passé de cinquante à cent admissions par jour selon les explications du docteur Jason Wilson. Tout va beaucoup plus vite que lors de la première vague, en 2020. Parmi les nouveaux cas de covid recensés chaque jour aux États-Unis, un sur cinq est enregistré en Floride. Mais ce qui a fait la Une des journaux dans le pays, ce sont les écoles de Floride. Dans le comté de Hillsborough, 5% des enfants ont contracté le covid depuis le mois d'août. Les parents d'élèves ont donc voté pour instaurer le port du masque obligatoire. Pour contre-attaquer, le gouverneur menace de couper les subventions des écoles qui imposent le masque.