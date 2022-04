Le dopage s’installe dans le sport amateur

Une piqûre tous les deux jours. Depuis trois ans, ce jeune sportif fait des cures de produits dopants. Cette fois, c’est de la Trenbolone, l’un des stéroïdes les plus puissants. Son armoire à pharmacie est désormais bien garnie. À l’intérieur, des produits pour augmenter ses performances. Et d’autres, pour contrer les effets secondaires de ces injections. Budget : 250 euros par mois. Et tant pis si c’est illégal et qu’il risque sa santé. Stéroïdes, hormones de croissance, amphétamine ou EPO, des substances interdites ou illégales sans prescription médicale. Et pourtant, elles sont bien présentes dans le sport amateur. À Marseille, dans cette salle de MMA, le dopage est proscrit. Cet ancien sportif professionnel, actuellement devenu entraîneur, se souvient pourtant de certaines scènes vécues à ses débuts chez les amateurs. Internet et les réseaux sociaux ont rendu le dopage toujours plus accessible. Sur ces forums, des revendeurs proposent publiquement leurs produits à la vente à grand coup d'offres promotionnelles. Certains sites sont même des supermarchés du dopage. des centaines de références livrées dans votre boîte aux lettres. Mais que contiennent réellement ces fioles ? Pour le savoir, direction l’hôpital Raymond Poincaré où le laboratoire de toxicologie est spécialisé dans l’analyse de ces substances. Il n’y a pas de statistique sur les morts causés par le dopage car les autopsies ne sont pas systématiques. Mais les trois quarts des produits analysés ici sont contrefaits. Sous dosés, surdosés, et parfois même, ils ne contiennent pas la bonne molécule. Ces substances illégales sont fabriquées en Europe de l’Est ou en Asie, vendues en ligne et distribuées en France par des intermédiaires. Si la majorité des ventes se fait via Internet, certains réseaux fonctionnent plus localement, notamment dans les salles de sport. Comme celui mis au jour en 2021 par la brigade de recherche de Brignoles. Et toujours l'année dernière, la douane française a saisi plus de 200 000 comprimés et fioles. Et c’est seulement la face visible du trafic des produits dopants. T F1 | Reportage B. Guenais, M. Perrot, F. Miara