Le Far West en Espagne

C’est un recoin oublié du nord de l’Espagne. Une terre de cascades et de magies, vous diront certains. Des grands espaces encerclés par les montagnes, ce sont les Merindades. Peu de personnes peuvent se vanter de les connaître aussi bien que Josu. L’eau reste, aujourd’hui encore, le clou du spectacle, 230 mètres de chute, la plus haute cascade de la péninsule. Nous suivons le cours de l’eau, pour arriver à Frias, un village et son château, défiant la gravité. La plus belle vue sur les alentours, vous l’aurez au sommet du donjon. Fernando y habite depuis toujours, a un peu plus de 50 mètres du sol, aussi haut que la Tour de Pise. De là-haut, vous pourrez presque apercevoir de drôles de formes géométriques. Des paysages façonnés par l’homme, pour récolter des grains de sel depuis 7 000 ans, un cadeau de la nature. Ce sont les Romains qui, les premiers, inventent ces systèmes de canalisations et de terrasses. Chacun de ces bassins peut produire une tonne de sel chaque année. TF1 | Reportage M. Brossard, J. Garrel, H. Lévèque