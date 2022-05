Le fils du chef étoilé Yannick Alléno tué par un fuyard récidiviste circulant en voiture volée

L’accident a été d’une rare violence. Sur ces images amateurs, on aperçoit secouristes et forces de l’ordre quelques minutes seulement après le drame. Tout a démarré dimanche soir vers 23 heures devant un restaurant branché dans le très chic 6e arrondissement de Paris. Un voiturier s’est fait berner par un homme qui dérobe un bolide puis s’échappe. Deux kilomètres plus loin, le chauffard a brûlé un feu rouge en passant en toute allure entre un scooter et un VTC. Les deux occupants du deux roues ont été violemment injectés. Le conducteur meurt sur le coup. La victime est le fils du chef étoilé Yannick Alléno. Il avait 24 ans et était lui-même cuisinier. Le suspect a pris la fuite avant d’être stoppé net par un policier hors service qui se baladait dans le quartier. Le chauffard, Franck D., est âgé de 25 ans. Son permis de conduire a été révoqué. Il était surtout recherché pour purger une peine de trois mois de prison. Habitué des tribunaux, il est déjà connu pour des affaires de vols, de violences, de recel ou encore d'armes à feu. Désormais, il risque de passer les dix prochaines années de sa vie sous les verrous. T F1 | Reportage G. Brenier, T. Gippet, T. Fribourg