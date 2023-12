Le fléau des vols de vélos

Au début, Mickaël, victime d'un vol de vélo, pense à une étourderie, son vélo a disparu. L'image nous montre ce qu'il trouve à la place, un cadenas coupé et plus de vélo. Il en achète un nouveau, change de cadenas, le gare ailleurs et quelques jours après, on a encore essayé de lui voler son vélo. Des vols a répétitions. On compte en moyenne un vélo volé chaque jour à Toulon, les cyclistes se sentent démunis. Qui sont ces voleurs de vélos ? Un profil se dessine. La police municipale prend le problème au sérieux. Pour lutter contre les vols qui sont toujours plus nombreux, des patrouilles sont déployées. La surveillance renforcée avec les caméras, pour interpeller les auteurs en flagrant délit. Des cadenas forcés en un temps record, voilà pourquoi la traque est difficile. Pour Francis Angelini, chef d'atelier de réparation "Pharmacycle", à Toulon, en un simple geste, plus d'antivol en quelques secondes. Où partent les deux-roues dérobés ? La plupart ne sont jamais retrouvés par leur propriétaire. Les vols sont amplifiés par le manque d'emplacement sécurisé. On ne compte que deux boxes à vélo fermés à Toulon. TF1 | Reportage S. Prez, P. Lefrançois, N. Braud