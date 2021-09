Le Gard sous les eaux : la stupeur des habitants face à la violence des orages

Des quartiers entiers sous les eaux. À Codognan, 2 500 habitants sont touchés par ces inondations. Un peu plus loin, sur la route de Vergèze, plus aucune route. Les pompiers font leur reconnaissance à pied. Dans ces rues, en fin d 'après-midi, certains n’avaient d’autres choix que de se déplacer. cette mère de famille a dû trouver une solution. Pour traverser cette commune, une corde a même été installée pour ne pas être emporté par le courant. Pour limiter les risques dans le département du Gard, les établissements scolaires resteront tous fermés mercredi. Autre point sensible, sur l'autoroute A9, la circulation a enfin repris partiellement ce mardi soir. Cette automobiliste que nous venons de joindre espère rentrer chez elle ce soir. “Y’a tout le monde qui a été bloqué. On n’a pas mangé, on n’a pas eu à boire, à part la pluie. Heureusement, j’ai de la chance, moi. j’ai mon sac de couchage. S’il faut dormir ici, je dormirai ici”. En l’espace de quelques heures, ce mardi matin, l’A9 est devenu un fleuve. Pris au piège par ce puissant courant et les vagues, 4 000 véhicules sont restés à l’arrêt. Aux quatre coins du Gard, ces mêmes trombes d’eau et rafales de vent, prenant de court les habitants. Ce soir, deux personnes disparues ont été retrouvées. Une autre est toujours recherchée.