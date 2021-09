Le gaz hilarant, un nouveau danger sur les routes

Mardi 21 septembre vers 21 heures, un véhicule a fauché quatre personnes après avoir fait une embardée. Trois victimes sont dans un état grave. Très vite, les enquêteurs comprennent que la conductrice aurait consommé du gaz hilarant quelques secondes avant l'accident, à l'arrêt au feu rouge. Elle se serait filmée sur le réseau social Snapchat, en train d'inhaler le produit au volant de son véhicule. Le gaz hilarant ou protoxyde d'azote est de plus en plus populaire parmi les jeunes. Ses effets euphorisants qui durent moins d'une minute sont totalement incompatibles avec la conduite selon un addictologue. "Si vous prenez du protoxyde d'azote et que vous prenez le volant, vous n'avez pas tout à fait votre vigilance ni votre concentration. On peut être un peu soûl et on peut perdre aussi sa capacité à distinguer les choses", explique le Pr Amine Benyamina. Le protoxyde d'azote est cependant en vente libre, sous la forme de bombonne de gaz utilisée en cuisine. Légalement, il ne fait pas partie des psychotropes. Par conséquent, les forces de l'ordre n'ont pas mission de contrôler sa consommation et ne peuvent pas la verbaliser au volant. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article.