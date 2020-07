Le gel hydroalcoolique et le soleil font-ils bon ménage ?

Les seuls qui peuvent entraîner des réactions sont les gels parfumés ou fabriqués maison avec ajout d'huiles essentielles. Si gel et soleil peuvent donc faire bon ménage, il existe toutefois un mariage à éviter : le gel et l'eau. Dilué dans l'eau, le gel perd toutes ses vertus bactéricides. Mieux vaut donc éviter de s'en badigeonner avant ou après la baignade. Sur la plage, préférez la crème solaire.