Le geste héroïque d’une jeune fille de 13 ans en Dordogne

Il était au bord de la rampe à bateaux, prêt à sauter dans l'eau”. On lui a crié : ‘non, ne sautes pas !’. Il nous a regardé et s'est jeté dans l'eau”. Sans l'intervention rapide de Loucia, accompagné de sa mère, l'enfant âgé de 4 ans n'aurait sans doute pas échappé à la noyade. “Il était ici quand il a commencé à couler, il partait comme ça”. Malgré le courant et la profondeur de l'eau, la jeune fille de 13 ans plonge et parvient à le ramener sur le rivage. “C'est sans réfléchir, c'est l’instinct. J'ai perdu mon père il y a un an et demi d'un cancer et du coup maintenant, je sais qu’une vie coûte cher”. Personne n'a été blessée lors du sauvetage. 48 h après les faits, la mère de Loucia a conscience du courage, dont sa fille a fait preuve. “Je suis fière, mais j'ai eu très très peur quand je l'ai vu sauter. Normalement à la base, ça devait être moi qui saute dans l'eau et elle ne m'a pas laissé le temps de faire quoi que ce soit. Elle a sauté direct, après c'est tout Loucia”. Ce mardi, la jeune héroïne revoyait pour la première fois deux des pompiers présents sur les lieux quelques minutes après son geste. “Ce qui m'a frappé le plus, c'est quand on est arrivé, je suis descendu le premier, vous étiez en train de remonter les escaliers et c'est le calme olympien que tu avais”. Plus tard, elle voudrait être infirmière et sapeur-pompier elle aussi. “Comme ça au moins je peux sauver des vies, ça me ferait plaisir”. “Détermination, sang-froid, mettre sa vie en danger, je pense qu'elle est sur la bonne voie”, encense le sergent-chef Julien Ehrismann, sapeur-pompier volontaire à Mussidan. Pour son courage et sa bravoure, Loucia va recevoir la médaille de la ville de Mussidan. Elle devrait être aussi prochainement décorée par les services de l'État.