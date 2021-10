Le gingembre prend racine en France

C’est une racine à la forme intrigante que l’on retrouve sur les étages des marchés pour accompagner un plateau de sushi. mais aussi dans certains produits en pharmacie pour ses vertus, paraît-il, thérapeutiques. Le gingembre, une épice exotique. Peut-être pas tant que ça. Le gingembre que l’on retrouve dans le commerce est généralement produit en Chine ou en Inde, viennent ensuite le Pérou et le Brésil. En Europe, c’est l’Italie qui s’est lancée la première. Et la France commence timidement sa propre production. Depuis trois ans, Kylian expérimente la culture de gingembre sous serre. Il doit faire idéalement 30 degrés avec un fort taux d’humidité. Les pousses ont été plantées au mois de mai. La récolte, qui démarre à peine, va être bonne. Il espère produire 1 000 tonnes cette année. Prix de vente : 12 euros le kilo., deux fois plus cher que le gingembre chinois. Un trésor gustatif que le chef Tom Meyer met à la carte de son tout premier restaurant. Le cuisinier va explorer toutes les possibilités de ce rhizome à peine sorti de terre. Quelques grammes suffisent à donner au plat toute sa saveur. Sur les réseaux sociaux, le gingembre apparaît dans des milliers de recettes antioxydantes, contrôles et nausées. Il aurait même des effets aphrodisiaques. Une réputation qui n’a pas encore été prouvée scientifiquement. Ce qui est sûr, c’est qu’il fait vendre. Cette usine de bière artisanale en a fait un argument de communication. Une fois découpé, le produit brut est entièrement intégré à la préparation. Chaque année, 140 000 bouteilles sortent de la brasserie marseillaise dont 22 recettes en tout. Celle au gingembre représente 15% du chiffre, le chef d’œuvre, a tendance et qualitatives d'affaires.