Le gouvernement au chevet de l’aéronautique

Le gouvernement a annoncé un plan de sauvetage de quinze milliards d'euros pour l'industrie aéronautique. En Occitanie, 40 mille emplois seraient directement menacés par cette crise sans précédent de la filière. Beaucoup d'entreprises dépendent d'Airbus et tournent actuellement au ralenti. C'est le cas de R-Meca et de Celso. Chômage partiel, fonds spécial... Découvrez comment cette aide sera utilisée dans la vidéo ci-dessus. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 09/06/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 9 juin 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.