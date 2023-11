Le grand canyon... de Lozère

Difficile de ne pas être intimidé par les dédales de roche, des aiguilles dressées vers le ciel. Vertigineuses pour certains, pour d'autres, c'est le parfait endroit pour tester ses limites. Les Gorges de la Jonte sont connues pour ses impressionnantes voies d'escalade. Sam Galzin et son équipe les connaissent par cœur. Avec 150 mètres de haut, un lieu surnommé Balcon du vertige. Vu du ciel, on comprend pourquoi. Après 1h30 de grimpe, ils sont accueillis par des blocs de pierre, taillés, presque en équilibre. Ces mystérieuses roches font la renommée du site, très prisés des randonneurs, curieux de les voir de près. Chacun peut s'imaginer où il veut, parfois au Canada, ou pourquoi pas le long du Colorado. Plus loin, à 700 mètres d'altitude, les voici, les vases creusés par le temps. Au sommet, quelque chose nous observe, des vautours. Au total, 900 couples vivent dans ces gorges à l'état sauvage. Réintroduits dans les années 80, au 19ème siècle, ils avaient totalement disparu. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage A. Cazabonne, J.V. Molinier