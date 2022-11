Le Grand Canyon version kazakhe

Sur des centaines de kilomètres, les montagnes d’Alataou forment une frontière naturelle au Sud du Kazakhstan. À trois heures de route de la grande ville d'Almaty, au milieu des steppes et des nuages, le canyon de Charyn est l’une des attractions touristiques principales de la région. C’est un colosse rocheux de 150 kilomètres de long. Sa profondeur atteint par endroit les 300 mètres. Nous reprenons la route en sens inverse, en direction d’Almaty, l’ancienne capitale du Kazakhstan. À notre arrivée, pas de chance, les nuages dissimulent les hauts sommets qui ceinturent la ville. Pas découragés pour autant, certains empruntent le téléphérique pour tenter de percer l’horizon. Au cœur de la ville, on peut trouver la Cathédrale de l'Ascension, entièrement en bois. Le green bazar est un marché couvert où l’on trouve de tout, mais surtout de la viande et de la viande de cheval. Au Kazakhstan, tout le monde ou presque en mange. C’est une tradition héritée du passé nomade du pays. Retrouvez plus de détails dans la vidéo en en-tête de cet article. TF1 | Reportage P. Gallaccio, R. Roiné, S. Jou