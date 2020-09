Le grand écart des tarifs dans les cantines scolaires

Dans notre pays, six millions d'élèves déjeunent tous les midis à la cantine. Le budget-repas est devenu une source de préoccupation pour les parents. Le prix des cantines scolaires n'est pas le même d'une commune à l'autre. Alors, pourquoi les tarifs diffèrent-ils autant ? Et surtout, ces écarts de prix sont-ils un indicateur de la qualité des repas ? Éléments de réponses avec nos journalistes. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 07/09/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 7 septembre 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.