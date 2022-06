Le grand format : 24 heures d'évasion près de chez vous

Marine et Anne-Charlotte se sont offertes 24 heures de déconnexion. Et pour cela, ces deux amies n'ont pas besoin d'aller loin. Elles sont bordelaises et vont passer la nuit dans un hôtel bordelais. Petit déjeuner offert, cocktail de bienvenue et piscine intérieure avec vue panoramique... Le tout pour 150 euros, à deux. Si cet établissement quatre étoiles propose une telle offre, c'est pour remplir leur hôtel sur les périodes creuses. La cible est la clientèle locale, comme l'explique Cédric Decaudin, directeur de "Renaissance" à Bordeaux (Gironde). Cette tendance s'est accélérée après les différents confinements. C'est ce qu'on appelle "Staycation" ou "Vacances près de chez vous". Un site Internet propose, par exemple, plus de 800 offres dans tout le pays, à prix cassé. Désormais, les hôtels s'arrachent cette clientèle en proposant toujours plus d'activités. Certains, comme Emmanuelle et Thomas, ont choisi le silence et la nature à seulement 30 minutes de Paris. L'un est surveillant dans un collège et l'autre étudiante. Et cette offre de dernière minute, c'est exactement ce qu'ils cherchent. Les activités sont nombreuses et le coup des transports parait minime. TF1 | Reportage P. Corrieu, J.F. Drouillet, P. Rousset