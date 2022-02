Le grand format : achats en ligne, comment éviter les pièges

Comme chez de très nombreux Français, l'appartement de Stéphane est rempli de produits commandés sur Internet. Amazon, Fnac, Darty mais aussi Cdiscount, Leroy Merlin ou Maisons du monde... Des sites Internet sur lesquels Stéphane trouve tout ce qu'il cherche. Ce jour-là, il cherche des cartouches d'encre qui peuvent provenir directement du stock de l'enseigne, mais elles peuvent être aussi expédiées par des vendeurs partenaires dont les entrepôts se trouvent aux quatre coins du monde. C'est le principe d'une place de marché, en anglais "marketplace". Pour cette grande entreprise française, les avantages sont nombreux comme l'explique Alain Keravec, directeur marketplace chez Fnac Darty, dans la vidéo en tête de cet article. Son offre en ligne est ainsi passée de plus de 100 000 articles à 17 millions. Alors, les clients ont tendance à s'y perdre. Pour y voir plus clair, nous avons demandé l'avis d'un spécialiste avant de passer commande sur ces marketplace. En résumé, votre œil doit être partout. Donc, il faut être très prudent. En cas de litige, la loi est claire, c'est le vendeur et non la place de marché qui est responsable. Alors, certaines en profitent et sont peu regardantes sur les marchandises qu'elles revendent avec parfois des produits contrefaits voire dangereux. La suite dans le reportage ci-dessus. TF1 | Reportage P. Corrieu, F. Petit