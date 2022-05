Le grand format : Angers, la ville test pour les supermarchés de l'Hexagone

Angers est scrutée à la loupe par les géants de l'agroalimentaire, car la ville est une sorte de France en miniature. Il y a des étudiants, des jeunes actifs, des cadres et des retraités, avec un niveau de vie similaire à celui des Français. Le salaire moyen est de 2.300 euros nets par mois. C'est à peu de chose près le même qu'au niveau national. Les marques peuvent donc très vite savoir si leurs produits sont en phase avec le pouvoir d'achat des habitants. Angers est donc le terrain de jeu idéal pour tester une nouveauté avant de la lancer partout en France. Et ça, c'est le travail de Fabien Vital, le directeur commercial et communication de marketing Scan. Son entreprise analyse toutes les données du panel angevin. Les marques déboursent jusqu'à 100.000 euros pour savoir si leurs produits sont achetés et rachetés par les consommateurs. En fonction des résultats, les marques peuvent aussi modifier leur packaging, ajuster leur prix à la baisse, ou carrément changer de recette. Il n'y a pas que l'alimentaire qui est observé dans la ville. Dans une pépinière d'entreprises, des dizaines d'inventeurs testent tout type de produits. En dix ans, le nombre d'entreprises accueillies à Angers a été multiplié par dix. La plupart restent en moyenne 18 mois avant de partir à la conquête du marché français. T F1 | Reportage V. Dépret, J.Y. Chamblay.