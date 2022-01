Le grand format : apprendre l'Allemand en trois mois, épisode 2

Souvenez-vous ? C'était il y a trois mois. Notre journaliste Jean-Marie Bagayoko ne parlait pas un mot d'Allemand. Ses premiers balbutiements annonçaient les pires difficultés d'apprentissage. Mais après trois mois d'efforts, plus ou moins réguliers, quels sont les résultats ? "Aujourd'hui, je ne peux pas encore tenir une conversation mais mon vocabulaire, lui, s'est étoffé", souligne-t-il. Dès le début, cette professeure d'Allemand l'avait pourtant mise en garde. Apprendre une langue rapidement nécessite un travail quotidien. Il va falloir être prêt à investir une demi-heure à une heure par jour. La motivation des premiers jours permet souvent de progresser assez vite. Depuis le début, une application, "Duolingo", l'accompagne presque partout. Avec cet outil en ligne, Margaux Vibert tente, elle aussi, d'apprendre l'Allemand. Depuis trois mois, elle consacre 35 minutes par jour. Chaque mois, dix millions de Français tentent ainsi d'apprendre une nouvelle langue. Et pour mémoriser les mots de vocabulaire, chacun a sa méthode. Au départ, certaines petites astuces l'ont bien aidé. Mais au bout de quelques semaines, il lui est devenu difficile de garder sa motivation. Dans la vidéo en tête de cet article, Jeanne Hodapp, créatrice de la chaîne YouTube "Apprendre Natur"Allemand", propose d'autres méthodes pour apprendre vite la langue de Goethe. Découvrez l'intégralité de ce reportage dans la vidéo ci-dessus. TF1 | Reportage J. M. Bagayoko, C. Ebrel, S. Humblot