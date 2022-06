Le grand format : apprendre l’Allemand en trois mois, épisode 3

Depuis huit mois, il a tout essayé : les applications sur smartphone, les précepteurs sur Internet, et même les cours particuliers. Apprendre l'Allemand ne tolère aucun relâchement. Et il est temps de mesurer ses progrès. Après des semaines d'efforts plus ou moins réguliers, il a décidé de poursuivre mon apprentissage en Allemagne, à Stuttgart. Son objectif, parler Allemand le plus possible. Seuls 6% des Français maîtrisent la langue allemande. La plupart l'ont étudié à l'école. Très peu l'ont appris lors d'un voyage à l'étranger. Mais en mémorisant quelques mots simples et des phrases types, communiquer devient plus facile. Mais les quelques bases dans la langue de Goethe sont-elles assez solides pour tenir une conversation plus longue ? Avec un manque de vocabulaire, un accent incompréhensible, ses différentes tentatives ont viré aux dialogues de sourds. Mais parfois, à force de persévérance, il a fini par être récompensé. En l'espace d'une journée à Stuttgart, il a la sensation d'avoir un peu progressé en Allemand. Il faut dire que l'immersion dans un pays reste le meilleur moyen pour apprendre une langue. T F1 | Reportage J.M. Bagayoko, D. Pires.