Le grand format : Austin ou le nouvel Hollywood au Texas

Des tournages, il y en a tout le temps à Austin. Pour le cinéma, la télévision ou les publicités, la ville dispose de plusieurs studios, mais pas assez modernes et trop exigus. Ils doivent refuser de nombreux projets. Et pour répondre à cette demande croissante et incessante, un riche propriétaire de studios hollywoodiens va investir dans la banlieue d'Austin. Des dizaines de millions de dollars sont en jeu pour créer de gigantesques studios sur ce terrain de 220 hectares. Pour le moment, ce n'est encore qu'un champ qui servait qu'à faire paître 15 000 bovins, il y a peu. Mais d'ici deux ans, 36 studios verront le jour pour des tournages en intérieur ou en décor naturel. Les retombées promettent d'être énormes : cent millions d'euros par an, 1 400 emplois. Le projet est très ambitieux. Il n'y a pas que les films qui quittent Hollywood pour le Texas. Les acteurs aussi le font. Matthew McConaughey, Sandra Bullock vivent déjà à Austin. Et de nombreuses stars les rejoignent. C'est notamment le cas de James Van Der Beek, le héros de la série Dawson. Et pour attirer des publicités, des films, des émissions, des acteurs et équipes techniques, la capitale du Texas mise aussi sur son statut de ville la plus cool du pays. Son cadre de vie grandeur nature. T F1 | Reportage A. Monnier, A. Ponsard.