Le Grand format : avions, trains, des options qui coûtent cher

En avion, ce geste que nous voyons à l'image est désormais payant chez toutes les compagnies aériennes, à prix bas. Le prix varie de 10 à plus de 50 euros selon les vols pour un bagage cabine placé au-dessus des passagers. Le sac à dos, placé par terre, est le seul bagage qui reste gratuit. Transavia était la dernière compagnie aérienne low cost à ne pas faire payer ce fameux bagage cabine. Depuis le début du mois d'avril, il coûte dix euros. Au lieu d'un bagage en soute, un bagage cabine permet de vite quitter l'aéroport à l'arrivée. Ce qui constitue un argument de poids pour certains voyageurs. Avions, trains, la promesse est toujours la même. Les prix sont bas mais les options payantes et toujours plus nombreuses. Du nombre de bagages au choix de la place en passant par une voiture de location, voire un hôtel, nous avons passé deux heures à tenter d'y voir clair sur les sites Internet des compagnies. Quels sont les résultats ? Et qu'en est-il du côté du train ? La suite du reportage dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage P. Gallaccio, A. Ifergane