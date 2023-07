Le Grand format : bon plan d'été, déménager moins cher

Des livres, des vêtements, de la vaisselle et des meubles aussi... C'est toute une vie à emballer. Des dizaines de cartons vont partir à l'autre bout du pays. En ce début d'été, de nombreuses familles françaises déménagent, alors, forcément, les prix flambent. Il faut en moyenne compter 5 000 euros. Mais il existe des solutions pour payer moins cher. Nous avons suivi Éric et sa femme qui quittent la région parisienne pour la Charente-Maritime, à 590 km de là. Ce jeune retraité a fait ses cartons lui-même, mais il faut compter aussi le démontage des meubles, leur emballage, le stationnement du poids lourd et pas moins de cinq personnes pour mener les opérations. Cela a un coût. Il a déboursé 3 400 euros en tout. Une somme conséquente, mais c'est une bonne affaire pour lui. Comme Éric, de plus en plus de nos compatriotes choisissent le déménagement groupé. Autrement dit, le transporteur attend que plusieurs clients se rendent au même endroit pour limiter le nombre de voyages. La plateforme "Nextories" organise, par exemple, 14 000 déménagements par an. Son objectif est de mieux organiser le transport. Ce type de déménagement est plus économique mais aussi plus écologique, avec une diminution de 20 à 30 % de l'empreinte carbone. TF1 | Reportage L. Adda, E. Fourny