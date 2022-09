Le grand format : bouger plus, les petits gestes qui vous font du bien

Selon une étude, la quasi-totalité des Français passe trop de temps assis et ne fait pas assez de sport. Ce qui peut comporter des risques comme l'obésité ou les maladies cardiovasculaires. Bouger plus n'est pourtant pas impossible. À Blois, cet après-midi là, des retraitées profitent de leur temps libre pour se balader. Des marcheuses, équipées d'une application pour compter chaque pas. Les trois amies le reconnaissent. Depuis qu'elles sont à la retraite, elles bougent plus. Le temps est la principale raison du manque d'activité physique. Franck Bataille est informaticien. Il peut rester assis jusqu'à douze heures par jour, surtout en télétravail. Il y a six mois, il a installé un appareil, "un repose-pied actif". Grâce au pédalier, il dépense de l'énergie tout en restant assis. C'est pratique mais coûteux. Il faut 600 euros pour s'offrir cette machine, soit un an et demi d'abonnement dans une salle de sport. Pédaler ou troquer son siège de bureau pour un ballon de gym. À chacun sa méthode. Dans une entreprise, personne ne reste assis plus d'une heure. Tous sont encouragés à se lever à la moindre occasion. Même consigne lors des réunions, il faut rester debout. TF1 | Reportage M. Stiti, E. Fourny