Le Grand format : cadeaux de Noël, les secrets des parfums

S'acheter un parfum, c'est s'offrir un peu de rêve, se parer d'une histoire, se fondre dans un écrin de magie. C'est aussi et surtout se faire un cadeau à plus de 1 000 euros le litre. Entre novembre et décembre, les enseignes de cosmétiques réalisent jusqu'à 40 % de leurs chiffres d'affaires grâce au parfum. Et ces derniers temps, pour vous attirer, elles misent sur un nouveau service : la recharge de votre flacon. Mais pourquoi cela reste-t-il cher ? Qu'est-ce qui pèse le plus dans la facture de votre parfum ? Il a été très compliqué de répondre à cette question. Une seule marque, un des pionniers de la parfumerie de luxe a accepté de nous recevoir dans son usine, en région parisienne. 5,5 millions de flacons circulent sur sa chaîne de production chaque année. On nous a volontiers parlé de savoir-faire, d'histoire, de tradition. Un parfum est fabriqué à partir d'un mélange de matières premières concentrées, du jasmin, de la vanille par exemple. Ensuite s'opère la mise sous alcool. Si l'alcool ne coûte pas grand-chose aux marques, qu'en est-il du concentré, le jus, dans leur jargon ? Il est élaboré par des parfumeurs comme l'explique Sidonie Lancesseur, l'une d'eux dans le 20H de TF1. D'après nos sources, le jus avec le flacon ne coûte en moyenne en réalité que huit euros. À qui reviennent les restes ? La suite du reportage dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage T. Leproux, L. Baqué, A. Ifergane