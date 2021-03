Le grand format : ce que le Covid a changé dans nos vies

Avant, quand on voulait se rencontrer, on s'armait d'un sourire. Quand on voulait se retrouver, les bises et les poignées de main n'étaient pas à proscrire. Nous avons acheté une vitre et des stylos. Et on vous a demandé ce qui vous a manqué. La famille, les voyages, la vie sociale, et même le sourire figurent parmi vos réponses. En effet, le sourire nous manque depuis l'utilisation du masque. Pourtant, il y a eu des sourires cette année, mais beaucoup en visio. D'ailleurs, l'application Zoom a vu son chiffre d'affaires augmenter de 327% en 2020. Selon Pascal Lardellier, professeur en sciences de l'information et de la communication à l'université de Bourgogne, "nous sommes vraiment entrés dans un environnement social phygital, c'est-à-dire physique et digital". Ce qui veut dire qu'on se livrerait plus en visio qu'en réalité. Par ailleurs, nous n'avons pas uniquement vécu une année difficile. Il y a aussi de bonnes nouvelles. Depuis un an, l'enfermement a provoqué un retour à la nature. Selon l'ONF, 59% des Français estiment que le contexte actuel a renforcé l'envie de se balader en forêt.