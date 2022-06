Le grand format : centres-villes, comment les faire revivre

À Argentan, une ville à la campagne, des dizaines de commerces ont baissé le rideau en quelques années. Mais cette tendance commence à s'inverser depuis quelques mois. Les habitants ont envie de faire revivre leur ville. Le cas de Baptiste, traiteur, illustre bien ce dynamisme. Son établissement fait partie de l'un des 30 nouveaux commerces récemment ouverts dans la ville. Cette commerçante a aussi tenté sa chance, avec succès, après les confinements. Actuellement, elle a même des aides pour s'agrandir. Redonner vie aux centres-villes reste un défi, y compris en région parisienne. À Jouy-le-Moutier, à 50 km de Paris, nous nous sommes rendus dans une cité, avec son ancien village où les voitures passent, mais où plus personne ne s'arrête. Cette localité est devenue une cité-dortoir étouffée par la grande ville Cergy-Pontoise. Hervé Florczak, maire de la ville, veut tout revoir notamment la voirie. Il veut élargir les trottoirs et recréer un commerce dans un bâtiment municipal. Des quartiers modernes ont été aussi créés dans cette commune du Val-d'Oise, il y a quelques années. Mais là encore, autour d'une place piétonne, il faudra du temps pour faire revenir les clients. Alors, le chocolatier, la pâtissière font le même pari, en se faisant surtout connaître par les réseaux sociaux. De retour à Argentan, nous avons rencontré Jean-Philippe Godefer, manager dont l'une des missions est de faire revivre le centre-ville. Mais dynamiser une commune, c'est aussi faire revenir des habitants. Argentan en a perdu 4000 ces 30 dernières années. Pour ce directeur, il faut redonner envie de s'installer en proposant de nouveaux logements. Et pour la première fois, la ville va gagner 40 nouveaux habitants. Un centre médical a même été ouvert en plein centre-ville. Sur le plan national, un programme national d'aide vise à revitaliser plus de 220 centres-villes. Un enjeu de taille pour des dizaines de millions de Français.