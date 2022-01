Le grand format : ces drôles d'animaux que la France exporte

Adrien Bajeux est hirudiniculteur. Il élève des animaux que l'on ne s'attend pas à trouver dans des laboratoires. Les sangsues sont les cauchemars des promeneurs, mais elles valent de l'or. Elles sont vendues près de 10 euros l'unité et exportées vivantes jusqu'à l'autre bout du monde. Elles sont énormément utilisées aux États-Unis. Ces animaux ont un pouvoir étonnant dont les hôpitaux américains raffolent. La salive des sangsues a même des vertus anti-inflammatoires. Ces sangsues médicinales sont une espèce protégée. Chacun envoie est réglementé, chaque animal est précisément compté. En 40 ans, près de 4,7 millions de sangsues ont été exportées depuis l'Hexagone. La France est le septième pays au monde qui exporte le plus d'animaux protégés. Et après les sangsues, l'espèce que l'on envoie le plus à l'étranger c'est l'esturgeon. Ses œufs servent à faire du caviar. Certains fabricants sont prêts à payer très cher pour se les offrir. Ces poissons sont transportés vivants pour garantir un maximum de fraîcheur. En 40 ans, la France a exporté plus de 3,5 millions d'esturgeons. T F1 | Reportage L. Palmier, P. Lormant.