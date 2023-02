Le Grand format : ces Français qui ont changé de nom de famille

C’est une démarche faite par des dizaines de milliers de Français en ce moment. Le nom de famille, l’un des premiers mots que l’on écrit à l’école. Nathalie voudrait désormais écrire celui de sa mère pour une raison simple, son père dit-elle n’a jamais verser de pension alimentaire pour eux. Changer de noms est une évidence pour elle. Ce jour est un grand jour, elle a rassemblé les documents nécessaires et la voici en mairie. Un mois de délai de rétractation et son nouveau nom sera rétracté à l’État Civile. Elle ne peut pas choisir n’importe quel nom, elle a droit à trois possibilités : le nom de son père, le nom de sa mère, ou bien les deux noms associés. Six mois après la nouvelle loi, plus de 40 000 personnes ont une nouvelle carte d’identité. On estime que 8 000 majeurs font la démarche chaque mois dans tout le pays. En région parisienne, Kevin et sa mère. Lui a déjà sa nouvelle carte d’identité. Il l’a d’abord fait pour sa mère après le divorce de ses parents. Sur son acte de naissance modifier, on voit l’ancien nom barré et le nouveau nom ajouter au-dessus. C’est ce type de document que Kevin a choisi pour refaire tous ses papiers. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage G. Bellec, J.Y. Chamblay, P. Lormant