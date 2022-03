Le grand format : ces Français qui produisent leur électricité

Au pied du Vercors, une petite révolution énergétique est en marche. Sur le toit de ce hall communal, une centaine de panneaux solaires alimenteront très bientôt une dizaine de foyers du village. À la tête du projet, Luc Delva, retraité et président des Centrales Villageoises Wattisère. Cela fait trois ans qu'il attendait de voir le chantier se concrétiser. Avec 76 habitants de la commune, ils ont investi leurs économies, non pas dans un livret A, mais pour produire leur propre énergie. Les citoyens se sont mobilisés. Chacun a investi 100 euros en moyenne pour ces panneaux solaires. L'énergie produite est vendue à EDF à prix fixe et d'ici quinze ans, quand l'installation sera financièrement amortie, les actionnaires toucheront des bénéfices. Pour réaliser ce projet, il a fallu surmonter quelques lourdeurs administratives et se faire conseiller par des spécialistes. Mais pas de quoi décourager ces habitants soucieux des enjeux liés à l'environnement. Produire de l'énergie verte et locale, une utopie pas vraiment. Les projets citoyens d'énergie renouvelable ont le vent en poupe. Photovoltaïques, éoliens, biomasse, hydroélectricité, méthanisation, ... On en dénombre 269 partout en France. En cette période de flambée des coûts de l'énergie, investir dans l'électricité verte a d'autant plus de sens. C'est au cœur de la Bretagne que tout a commencé. Plus de détails sur ces initiatives dans la vidéo associée à ce descriptif. T F1 | Reportage A. Barth, V. Abellaneda, F. Le Goïc