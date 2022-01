Le grand format : cheddar, le fromage qui fait la fierté des Britanniques

Au royaume des fromages anglais, c'est le cheddar qui trône. Une pâte dure, une couleur allant du jaune pâle à l'orangée et une texture fondante facile à cuisiner, le succès du cheddar n'étonne pas les Britanniques. Des rayons entiers des supermarchés lui sont dédiés. En bloc, râpé, en tranche ou même en crème, il est vendu sous toutes les formes. Mais les étiquettes sont souvent muettes sur sa provenance. L'immense majorité est industrielle produite n'importe où au Royaume-Uni ou même à l'étranger. De quoi brouiller les pistes. C'est bien dans le village de Cheddar à 200 km de Londres que nous allons en retrouver l'origine. Il serait né au XIIe siècle au cœur de ces gorges de calcaire. Et c'est Katherine et John Spencer qui en sont les gardiens. Mais avant d'arriver là, il faut réceptionner chaque matin le lait de ces vaches, des Holstein. "On reçoit notre lait d'une seule ferme. Et on utilise le lait cru sans pasteurisation. Ça reflète vraiment la façon dont les vaches ont été nourries et élevées", explique John Spencer, directeur général "The cheddar gorge Cheese Company". Le nom "Cheddar" n'est pas protégé. Il n'y a pas de réel cahier des charges pour le fabriquer. Dans la vidéo en tête de cet article, Katherine Spencer, responsable technique, nous montre le processus de fabrication jusqu'à la cheddarisation. Le cheddar gagne ainsi ses textures légèrement granulées. Il représente presque la moitié du fromage produit au Royaume-Uni. Plus de 350 000 tonnes chaque année. Pourtant, il n'y a que 60 tonnes qui sont produits à Cheddar. La suite dans le reportage ci-dessus. TF1 | Reportage É. Stern, L. Barbazanges