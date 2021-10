Le grand format : coiffeur, opticien, sport... tout à la maison

Cela fait plus d'un an que Gwenola a bousculé ses habitudes. Finis les boutiques et instituts, aujourd'hui, elle fait tout à domicile. "J'ai déjà testé les massages, la beauté, le ménage, et maintenant, je vais tenter la coiffure", nous confie-t-elle. Les confinements sont passés par là. Depuis, Gwénola télétravaille à 100%. Alors entre deux réunions à distance, recevoir à domicile est un gain de temps elle. Ce mercredi, c'était le brushing pour un prix moins élevé qu'en salon. "En salon, on lui aurait fait obligatoirement un shampoing. Cela prend beaucoup plus de temps. Alors, elle aurait payé 8 à 10 euros en plus.", précise Alexandre, coiffeur à domicile. Suivre un cours de sport ou refaire une beauté à votre animal de compagnie au beau milieu de votre salon, aujourd'hui, tout est possible. Clémence Neveu, opticienne, travaille désormais à domicile. Elle sillonne la Mayenne et la Sarthe. Dans son coffre, plus de 150 montures de lunettes. Elle s'est lancée il y a un peu plus d'un an, et la crise sanitaire a accéléré son activité. Depuis, les rendez-vous ne s'arrêtent plus. À tel point que le problème est maintenant de trouver de la main-d'oeuvre pour cette plateforme de mise en relation entre professionnels et particuliers. Elle recherche 10 000 prestataires d'ici 2022. "Le besoin est particulièrement accru sur le ménage et la garde d'enfants. Donc, on cherche des aide-ménagères, des nounous partout en France", fait savoir Antoine Chatelain, cofondateur de Wecasa. Comme ces deux activités, certains services à domicile sont éligibles à un crédit d'impôt dans la limite de 12 000 euros par an.