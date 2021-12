Le grand format : comment choisir le bon saumon fumé ?

Pour comprendre comment le saumon fumé est préparé, nous sommes allés à Quimper. C'est là que Meralliance est installée. C'est l'un des leaders du marché. Dans son usine, 60 tonnes de poissons arrivent de Norvège, d'Écosse, d'Irlande ou d'Islande, tous les jours. Six jours sur sept, les saumons y sont découpés en filets puis salés. Une étape qui dure deux heures et demie. Le saumon est ensuite fumé au bois de hêtre. Une tonne de poisson fumé en même temps pendant quatre heures. Ainsi, il faut cinq jours pour passer du saumon entier au saumon fumé que vous allez retrouver dans vos rayons, vendus entre 5 et 7 euros les quatre tranches. À plus de 500 kilomètres de là, Eric Barnoud met huit jours pour façonner un saumon fumé d'exception. Il est artisan fumeur de La fumerie du coin à Jouy-en-Josas, et ses poissons sont salés au sel de Guérande et égouttés cinq heures. C'est une partie du secret de sa recette unique. Il explique que chaque artisan fumeur a sa propre signature. Il effectue un travail de puriste et ne fume que 30 saumons par semaine. Un produit vendu à 89 euros le kilo. Il y a donc toute une gamme de prix proposée aux consommateurs. Alors comment savoir ce que l'on achète ? Éléments de réponse avec Xavier Terlet, spécialiste de l'innovation agroalimentaire et directeur général de ProtéinesXTC, dans la suite du reportage de ce grand format. T F1 | Reportage A. Mayer, O. Cresta, T. Lagoutte.