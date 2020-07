Le Grand format : comment éviter la somnolence au volant ?

Paupières lourdes, nuque raide, position inconfortable... Qui n'a pas eu au volant des moments de fatigue. Des petits signes annonciateurs d'une perte d'attention et la voiture se déporte. Pour y remédier, la façon la plus efficace de stopper ces assoupissements est de s'arrêter pour faire des micro-siestes dès que les signes de fatigue apparaissent.