Le grand format : comment ils sauvent les fonds marins de la Méditerranée

La posidonie regagne du terrain. Depuis quatre décennies, le long de la Côte d'Azur, les scientifiques observent le recul incessant de cette plante essentielle à la vie en Méditerranée, lié notamment aux chaînes de grands yachts. Elles laissent dans la végétation des scarifications qui peuvent mettre un siècle à disparaître. C'est surtout le départ des navires qui est dévastateur. Une équipe de plongeurs a filmé ce moment de l'appareillage aux conséquences catastrophiques pour la flore. Alors, depuis 2019, la préfecture maritime interdit aux bateaux de plus de 24 mètres de long de mouiller au-dessus des zones sensibles, sauf s'ils s'amarrent à ses bouées communicantes. Inoffensives pour les fonds marins, elles se louent depuis n'importe quel smartphone. Les embarcations plus petites n'y ont pas accès. Elles font donc toujours des dégâts. En rade de Beaulieu-sur-Mer, des spécialistes du milieu marin récupèrent chaque plante déracinée pendant la saison touristique. Ils donnent une seconde chance à la prairie abîmée. Un travail de fourmi, à la hauteur des bénéfices apportés par la posidonie. Pour notre pays, ils sont chiffrés à 46 milliards d'euros chaque année. Le repiquage se fait à la main et la forêt marine s'étend lentement. 1 000 m² ont été reboisés en trois ans avec une cartographie en trois dimensions pour suivre l'expansion végétale. Mais l'embellie de la posidonie tient surtout à un meilleur aménagement et à la qualité des eaux usées rejetées en mer. La station d'épuration de Sanary-sur-Mer et de Bordeaux l'absorbe, 8 000 m3 en été, les rejets de 60 000 habitants. Dire qu'avant la construction de ces bassins en 1985, tout partait directement vers la Méditerranée. Désormais, l'assainissement est bioactif. La suite du reportage dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage O. Santicchi, P. Marcellin