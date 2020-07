Le Grand format : comment les marques de café se réinventent pour séduire les consommateurs

Le café est la deuxième boisson la plus consommée au monde après l'eau. Pour beaucoup, il constitue un rituel quotidien. Dans notre pays, il s'en boit 1 500 tasses par minute. Certains le boivent serré alors que d'autres l'aiment un peu plus clair ou avec un nuage de lait. Pour grignoter des parts de marché, les marques rivalisent de créativité et proposent sans cesse des nouveautés. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 01/07/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1.