Le grand format : comment se passer de l'emballage plastique ?

Une entreprise, leader sur le marché des plats cuisinés, a remplacé depuis six mois sa traditionnelle barquette en plastique par une barquette en bois. Un petit objet pour un grand bouleversement dans l'usine. Résultat : 80% de plastique en moins. Un géant de la grande distribution s'est aussi lancé à la chasse au plastique. L'emballage de 300 produits a déjà été modifié. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 02/03/2020 présenté par Julien Arnaud sur TF1.