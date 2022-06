Le grand format : construisez la maison de vos rêves en kit ou imprimée en 3D

Et si vous construisiez votre maison comme un Lego ? C'est le défi qu'ont relevé Yolande et Philippe l'été 2021. Ces retraités ont assemblé eux-mêmes les 1 300 briques en bois de leur nouveau nid au cœur du Tarn. Un jeu d'enfant pour Philippe à 68 ans. Et pour cela, pas besoin de colle, de clou ou de vis, mais de l'huile de coude et un mode d'emploi indispensable. Avec de belles économies à la clé. Leur maison de 150m² leur a coûté 150 000 euros. Posé par des pros, ça aurait été plus rapide. Comptez trois mois au lieu d'un an, mais il faut compter 75 000 euros de plus. Derrière cette innovation 100% française, un autre couple, Alain Roméo et Patricia Dutreux. Ce sont les créateurs de briques en pin Douglas, venus de Bourgogne et des Vosges. Pour que leur concept de maison en kit soit à la fois écologique et économique, ils ont eu une idée, récupérer tous leurs déchets, les calibrer et les employer pour faire de l'isolant. Mais il y a tout de même une sacrée épine. Face à l'explosion des prix du bois, ils font des maisons passives, sans chauffage et sans climatisation. Et c'est l'un des atouts de ses habitations. Parfaitement isolées, elles suppriment les factures d'énergie. Les constructeurs rivalisent d'imagination pour concevoir des maisons toujours plus économes et respectueuses de l'environnement. En Italie, grâce à des imprimantes géantes, Massimo Moretti, le fondateur de WASP, monte une maison en 3D en seulement 200 heures. Le tout est fait sans béton, mais avec uniquement des matériaux naturels, de la terre et de la paille. Ajoutés à cela, de la chaux et des résidus agricoles et on obtient une matière fragile en apparence, mais très résistante et parfaitement étanche. Pour l'instant, il produit une maisonnette de 20m², mais Massimo vise beaucoup plus grand. Plus de détails sur ces innovations dans le reportage en en-tête de cet article. T F1 | Reportage J. Roux, B. Lachat et O. Cresta.