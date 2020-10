Le grand format : covoiturage, colocation... le virus a-t-il changé vos habitudes ?

Porter un masque, éviter les contacts rapprochés... Avec la crise sanitaire, beaucoup pensaient qu'ils ne pourraient plus travailler, habiter ou voyager ensemble. Pour le vérifier, nous avons mené l'enquête à Dijon, puis à Lyon. À Dijon, déjà un mois qu'elles vivent ensemble. Nadine 77 ans et Léa 18 ans sont en colocation. Pas question que le virus change quoi que ce soit. Quatre ans que la septuagénaire accueille des jeunes filles chez elle, il lui est impossible de renoncer à ce mode de vie. La peur de la solitude l'emporte sur tout le reste. Une association qui met en relation les seniors et les jeunes l'a également constaté. Et à Lyon, on pensait aussi que s'en est fini de l'engouement pour le coworking. Dans des bureaux partagés de 4 000 m², les plus grands de la ville, difficile de trouver une place. Gel hydroalcoolique, masque obligatoire, tout y est organisé pour faire revenir les travailleurs indépendants et les salariés. Ces jeunes actifs cherchent à éviter l'isolement du télétravail à la maison. Et en temps de crise, partagé est aussi un moyen de faire des économies. Nous avons rencontré Farès, conducteur BlaBlaCar, qui fait encore du covoiturage, même s'il ne peut pas remplir sa voiture comme avant. C'est une trentaine d'euros en moins sur le trajet, mais cela lui permet quand même de couvrir ses frais. Les passagers sont revenus plus nombreux qu'avant la crise. Selon la plateforme de covoiturage, la demande a augmenté de 15% par rapport à l'an dernier.