Le grand format : dans les coulisses de la réouverture du zoo de Beauval

La pression monte chez le directeur du ZooParc de Beauval, Rodolphe Delord. De leur côté, les soigneurs observent le comportement des animaux avant le grand moment. Pour attirer des visiteurs et compenser sept mois de fermeture, le zoo mise tout sur les nouveaux arrivants, les nouveau-nés, notamment les lémuriens, les hippopotames et les koalas. Dans le dôme équatorial, les équipes s'activent pour faire briller les bassins pendant que les saïmiris de Bolivie tentent de détrousser nos reporters. La star du show reste Yuan Meng, le panda géant dont l'enclos a été rénové pour lui permettre plus de déplacement et d'amusements. Plus d'un millier de salariés arpentent à nouveau le parc. La majorité a passé les sept derniers mois en chômage partiel. La réouverture est un soulagement pour eux. L'été dernier, en seulement cinq mois d'ouverture, le zoo avait totalisé plus d'un million de visites. Cette saison, les équipes espèrent que les Français feront preuve du même enthousiasme.