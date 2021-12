Le grand format : dans les coulisses d'un zoo en hiver

Au Zoo Cerza de Hermival-les-Vaux, les soigneurs réalisent une opération périlleuse. Leur mission consiste à capturer les pélicans et la soixantaine d'oiseaux avant de les vacciner. Tous les soigneurs de ce zoo en Normandie, sont mobilisés pour assister les deux vétérinaires. Elles leur injectent un vaccin contre la grippe aviaire. Ces soins s'effectuent en décembre ou en janvier, lorsque le parc est fermé. Ils sont beaucoup moins complexes sans la présence des visiteurs. L'hiver n'est pas une période calme pour les soigneurs. Les animaux sont nourris une à deux fois par jour. Les soigneurs s'efforcent de leur donner une bonne couche de gras pendant cette saison. Les félins, eux, ne craignent pas le froid, les ours polaires non plus. En revanche, l'équipe a dû concevoir un grand bâtiment de sept mètres de haut pour accueillir les girafes. Un protocole spécifique de sortie est pensé pour chacune des 150 espèces du parc. Et surtout, lorsqu'un bébé vient de naître. À la mission de conservation s'ajoute celle de régulation de la population. Cette année 2021, 120 animaux sont nés dans ce parc. Le Cerza a donc décidé de transférer un jeune gemsbok dans un autre zoo. Le départ est toujours un moment dangereux et délicat. Les animaux ne sont pas vendus, mais échangés pour limiter la consanguinité. Reste la remise des papiers d'identité. Plus de détails sur les coulisses d'un zoo dans le reportage de ce grand format. T F1 | Reportage Y. Hovine, S. Deperrois et S. Audigane.