Le grand format : dans les secrets de fabrication du chewing-gum

Nous en consommons en moyenne un par jour. Nous l'adorons. Nous sommes mêmes le deuxième plus gros consommateur au monde, derrière les Américains. Le marché du chewing-gum pèse 326 millions d'euros et ce pactole attise les convoitises. Aujourd'hui, les indépendants représentent à peine 5% du marché. Très loin derrière le groupe Perfetti avec les gommes Mentos, Mars avec Freedent et surtout Mondelez et ses célèbres Hollywood chewing-gum. Chez nous, ce dernier est la marque historique, créée dans l'Hexagone par un soldat américain juste après la Seconde Guerre mondiale. Son fameux slogan "fraîcheur de vivre", popularisé dans les années 70, devrait vous rappeler des souvenirs. Depuis, la marque est indétrônable, malgré l'apparition de sérieux concurrents comme le Tubble Gum dans les années 80. Avec l'apparition du sans sucre, le marché n'a plus beaucoup bougé. Hollywood chewing-gum et Freedent ont gardé la main. Ces matières caoutchouteuses, les gommes, sont issues du pétrole, et on les retrouve partout. En clair, quand vous mâchez un chewing-gum, vous mastiquez du plastique, auquel on ajoute des matières grasses pour les rendre plus mous et des additifs pour gonfler le produit. Un chimiste nous a rassurés que mâcher du plastique issu du pétrole n'est pas dangereux pour la santé, car cette matière n'est pas assimilée par l'organisme. En revanche, cela pose un vrai problème pour nos trottoirs et l'environnement. Le plastique n'est pas biodégradable. Et pour faire un chewing-gum, difficile de s'en passer à moins de changer complètement la recette. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 19/10/2020 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 19 octobre 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.