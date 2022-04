Le grand format : de plus en plus de candidates pour les boulangeries

Il est 3h30 et Cécile Trotreau commence sa journée sans perdre une minute. Et pour cause, dans sa boulangerie, une course contre la montre est lancée. C'est elle la patronne depuis cinq ans. Elle a recruté deux boulangers, des apprentis et des vendeuses. Elle a également investi dans des machines pour répondre à la demande. Cécile est une femme d'affaires, mais elle met encore la main à la pâte, car elle aime ça. Le rythme chronométré ne l'a pas freiné, bien au contraire. Rien d'étonnant, pourtant Cécile est l'une des rares femmes à être boulangère. Elles ne sont que 6% en France. Les femmes sont de plus en plus nombreuses à choisir ce métier, comme Faustine Wicquart, apprentie boulangère à Dunkerque. Elle a dû convaincre son entourage. Un boulanger débutant gagne le SMIC, mais elle est motivée. Elle décide de reprendre ses études à zéro, s'inscrit à la formation dont elle rêve, un CAP puis un brevet professionnel à Dunkerque pour se perfectionner. Et il est difficile de ne pas le constater. Dans sa formation, les femmes sont largement minoritaires. Deux seulement pour dix élèves boulangers, mais le secteur cherche à les attirer. Le métier a évolué. À Croix, la boulangerie de Cécile Trotreau marche bien. Elle est même très rentable en misant sur des pains originaux 100% bio, que ses clients viennent spécialement chercher. Elle vient d'ouvrir une deuxième boutique. La boulangerie reste de loin le commerce préféré des Français. Plus de trois cents entreprises sont créées chaque année. T F1 | Reportage L. Adda, Q. Danjou.