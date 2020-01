Le Grand format : de plus en plus de séniors sur les sites de rencontres

Les seniors sont de plus en plus nombreux à s'inscrire sur les sites de rencontres. Les tabous ont sauté. Aux États-Unis, même Sharon Stone s'y est mise. Revivre une belle histoire après un certain âge, l'envie de partager des passions communes, c'est ce qui ont convaincu certains membres de franchir le pas. Découvrez dans notre grand format de ce soir quelques expériences réussies. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 01/01/2020 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 1er janvier 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.