Le grand format : de quoi sont composés les déodorants ?

Anti-stress, efficacité 96 heures, avec ou sans alcool, bio ... Comment s'y retrouver dans cette jungle de produits ? Que valent-ils ? Comment savoir si on achète du déodorant ou de l'anti-transpirant ? En spray, stick, en bille ou encore en crème, le déodorant va seulement agir sur vos mauvaises odeurs. Il vous empêche de sentir, mais pas de transpirer. C'est plutôt le rôle de l'anti-transpirant. Le sel d'aluminium, le principal ingrédient utilisé par les industriels pour bloquer la sueur. Pourtant, l'Autorité de sécurité sanitaire recommande de restreindre sa concentration à 0,6%, car il est soupçonné d'être cancérigène. Nous avons fait analyser trois déodorants qui n'appliquent pas ce dosage recommandé. Il ne faut pas s'en inquiéter nous explique le professeur Annick Barbaud, dermatologue, vénérologue à l'hôpital Tenon (AP-HP) à Paris. Contactés, aucun des industriels n'a souhaité nous ouvrir les portes de leurs usines, excepté cette usine à La Rochelle. Leurs produits ne contiennent ni alcool ni produits chimiques qui pourraient abîmer votre peau. Formulés à base de nouveaux ingrédients, des probiotiques qui s'attaquent seulement aux bactéries responsables des odeurs. Ces déodorants plus naturels envahissent les rayons. Comptez entre 3 et 9 €.