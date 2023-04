Le Grand format : demain, tous myopes ?

Les enfants myopes sont de plus en plus jeunes dans notre pays. "On parle souvent d'hérédité, mais malheureusement ce n'est pas qu'héréditaire. Il y a des enfants qui sont myopes et les parents n'ont pas du tout de correction", souligne Laurent Aidan, opticienne, responsable de la boutique "Optikid". En vingt ans, le nombre de myopes a doublé. En cause, le manque d'exposition à la lumière naturelle et trop d'heures passées en vision de près sur les écrans ou les livres. Alors, les fabricants de verre s'attaquent à ce problème. L'un d'entre eux nous ouvre exceptionnellement ses portes. Dans ce grand laboratoire de recherche en ophtalmique au monde, on développe une haute technologie. Les verres ne se contentent pas de corriger la myopie mais freinent aussi sa progression. Ils sont commercialisés depuis deux ans. La paire coûte 400 euros. Mais sont-ils efficaces ? Dans l'Hexagone, 240 enfants et adolescents participent actuellement à une étude. Parmi eux, Angèle, 14 ans, dont la myopie est handicapante au quotidien. Elle teste les verres depuis un an et reçoit le verdict ce jeudi. En Asie, les études montrent qu'avec ces verres, la myopie progresse deux fois moins vite, mais les bons réflexes restent de rigueur. Pour les experts, freiner la myopie chez les plus jeunes est une urgence, car elle peut entraîner d'autres pathologies plus graves. Les verres freinant la myopie représentent un espoir. Un meilleur remboursement est en cours d'étude par les autorités de santé. TF1 | Reportage N. Pellerin, K. Betun