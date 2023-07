Le Grand format : départs en vacances, dans le pas d'un contrôleur de train

En cette période de départs en vacances, la gare de Lyon (Paris) est bondée. Au milieu de tous les voyageurs, Sébastien Bouvard va passer une tout autre journée. Ce contrôleur de train travaille à la SNCF depuis 25 ans. Ce jeudi, il est le chef de bord d'un TGV reliant Paris-Perpignan. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, un contrôleur ne passe plus son temps à contrôler. Sa principale mission est l'accueil des voyageurs. En 30 minutes à peine, Sébastien et ses collègues doivent s'assurer que les 1 000 passagers s'installent à la bonne place. Partir à l'heure est un défi. Sébastien le sait, tant que le train n'a pas démarré, tout peut arriver : portes bloquées, climatisation en panne... par exemple. Pendant que les voyageurs s'installent confortablement, notre chef de bord multiplie les casquettes. À part sa mission de contrôler, Sébastien joue aussi le rôle d'infirmier. Ce jour-là, un homme s'est blessé au coude. Cela fait trois heures que nous l'avons suivi. Et pour la première fois, il prend le temps de faire une courte pause bien méritée, jusqu'à ce qu'un voyageur ne fasse de nouveau appel à lui. TF1 | Reportage P. Corrieu, B. Sisco